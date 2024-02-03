"Она молодец": Пригожин встал на защиту спевшей на русском Лободы

Продюсер похвалил композицию, назвав ее сильной, и добавил, что певица сделала правильный выбор

Недавно Светлана Лобода выпустила песню "Метелица", которая пришлась по душе Иосифу Пригожину. Продюсер встал на защиту артистки и сказал, что "только недалекий и скупой человек не будет петь на русском".

Пригожин заметил, что Лобода верно поступила, выпустив трек на наречии аудитории, которая и составляет большую часть ее поклонников. По словам продюсера, у любого исполнителя обязаны быть правильные специалисты, которые могут дать толковый совет, и неустойчивая позиция Лободы как раз объясняется отсутствием такого человека рядом.

"Она молодец, что поет на русском", – подчеркнул продюсер.

Светлана Лобода получает волну критики в обеих странах. В 2022 году ей досталось за незнание украинского языка после песни "Два незнайомці", а когда она спела на русском, активизировались российские слушатели, обвинив артистку в попытке угодить и тем, и другим.

Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что творчество певицы в России уже никому не интересно, к тому же ее поступки отвернули от нее российских слушателей. И теперь певица пытается вернуть былую популярность, исполняя композиции на русском.

Ранее мы писали, что за последние два года доходы Светланы Лободы снизились в разы. Заработков в России больше нет, а ведь еще недавно она зарабатывала за год около трехсот миллионов рублей. Однако за границей популярная в нашей стране исполнительница востребованности не снискала.

