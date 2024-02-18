Малахов сделал заявление о покровительстве над Барановской на ТВ

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Знаменитый шоумен Андрей Малахов совершенно не считает себя "виновным" в удачной карьере Юлии Барановской, несмотря на заверения самой ведущей о том, что именно его "благословение" стало причиной яркого взлета ее телекарьеры. Просто когда-то давно, говорит сам журналист, он всего лишь брал у будущей коллеги интервью и выразил уверенность, что у девушки все получится с ее мечтой покорить телеэкран и попасть в ведущие популярной программы.
Малахов пошутил, что если так рассуждать, то его можно записать в крестные отцы
еще пары нескольких звезд эстрады, киноиндустрии и телевидения. Например, Натальи Ионовой, бывшей солистке проекта Глюк’oZa. Нынешняя звезда больше 20
лет назад пришла к нему на программу еще ребенком, только что снявшимся в
"Ералаше", и восторженно заявила, что мечтает вырасти и когда-нибудь обязательно стать известной
певицей. Малахов пожелал девочке удачи и пообещал, что если Наташа будет стараться, то у нее однажды обязательно все получится, передает "Пятый канал".
"Через четыре года ко мне приходит на программу певица Глюкоза ", – подчеркнул Малахов.
Ранее мы писали, что на программе Андрея Малахова произошел инцидент с Лерой Кудрявцевой, за который телеведущую осудили зрители.
Европейцы открещиваются от украинцев
Ситуация в стране оставляет желать лучшего