Российская телезвезда Кристина Белая трагически погибла в 24 года

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Российская звезда, экс-участница скандально известной телестройки "Дом-2" Кристина Белая (Савина), завершила свое земное пребывание в возрасте 24 лет. Печальные новости появились в прессе. О случившемся рассказали близкие покойной. Трагедия произошла в родном городе россиянки, куда она приехала накануне.
По информации, полученной от родни, причиной кончины стало кровоизлияние в мозг. Эффектная блондинка поскользнулась в ванной и сильно ударилась головой. Следственный комитет подтвердил, что в ее смерти нет признаков преступления.
Модель присоединилась к "Дому-2" в апреле и сразу обратила внимание на Никиту Гуранду. Однако молодой человек не ответил на ее симпатию, и вскоре девушка покинула проект.
После ухода из шоу Кристина вела свой блог и пробовала себя в модельной сфере. На ее страницу в социальных сетях было подписано более 10 тысяч человек.
К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского и российского артиста.
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