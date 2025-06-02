Российская телезвезда Кристина Белая трагически погибла в 24 года

Российская телезвезда трагически погибла в 24 года
Кристина Белая. Фото: соцсети
Фанаты девушки в шоке

Российская звезда, экс-участница скандально известной телестройки "Дом-2" Кристина Белая (Савина), завершила свое земное пребывание в возрасте 24 лет. Печальные новости появились в прессе. О случившемся рассказали близкие покойной. Трагедия произошла в родном городе россиянки, куда она приехала накануне.

По информации, полученной от родни, причиной кончины стало кровоизлияние в мозг. Эффектная блондинка поскользнулась в ванной и сильно ударилась головой. Следственный комитет подтвердил, что в ее смерти нет признаков преступления.

Модель присоединилась к "Дому-2" в апреле и сразу обратила внимание на Никиту Гуранду. Однако молодой человек не ответил на ее симпатию, и вскоре девушка покинула проект.

После ухода из шоу Кристина вела свой блог и пробовала себя в модельной сфере. На ее страницу в социальных сетях было подписано более 10 тысяч человек.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского и российского артиста.

Источник: Avia.pro ✓ Надежный источник
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