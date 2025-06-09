У знаменитого ведущего Бернетта обнаружили раковую опухоль

Звезда сам поделился печальными новостями с общественностью

У известного шотландского радиоведущего Брайана Бернетта обнаружили рак. Как сообщает западная пресса, ведущий поделился этой печальной новостью с аудиторией во время своего эфира, отметив, что вынужден сделать перерыв в работе, чтобы сосредоточиться на лечении.

Он рассказал, что болезнь выявили совершенно случайно: все началось с операции по удалению аппендикса, во время которой врачи заметили подозрительное образование. После дополнительного обследования подтвердился диагноз – злокачественная опухоль.

Любимец публики отметил, что заболевание выявлено на той стадии, когда его можно лечить, хотя курс лечения будет непростым. Он признался, что впереди его ждет серьезная операция на брюшной полости, а также химиотерапия. Радиоведущий подчеркнул, что морально готов к борьбе с болезнью, ведь понимает, что современная медицина в состоянии справиться с таким диагнозом.

Он также выразил слова благодарности всем своим слушателям и коллегам, которые поддерживают его в этот сложный период. Шоумен добавил, что надеется как можно скорее вернуться в эфир и снова радовать своих слушателей.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста. Жизнь звезды оборвалась на 89-м году.