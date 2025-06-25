Дочь Любови Успенской пожелала каждому хотя бы раз в жизни сойти с ума

Странный монолог девушки удивил публику

Татьяна Плаксина, дочь известной исполнительницы Любови Успенской, во время прямого эфира в соцсетях сделала неожиданное признание. Она заявила, что желает каждому человеку хотя бы раз в жизни сойти с ума.

По ее словам, это не повод для страха – наоборот, подобный опыт может оказаться освобождающим и даже приятным. Скандальная артистка подчеркнула, что состояние безумия позволяет отключиться от "давления общества" и почувствовать себя по-настоящему "живым".

Она считает, что если не бороться с таким состоянием, а принять его, можно открыть в себе совершенно новые грани. По ее мнению, сумасшествие дает "глубокомыслящему человеку" шанс выйти на иной уровень самопонимания. Плаксина выразила уверенность, что этот путь стоит пройти каждому, кто хочет глубже понять свою суть.

История Татьяны не раз становилась предметом обсуждения в прессе. В октябре прошлого года она внезапно уехала в Израиль, якобы сбежав от матери. СМИ писали, что девушка могла снова вернуться к употреблению запрещенных веществ. После этого дива вернулась в Россию, и ее именитая мать, по слухам, стала брать дочь с собой на все концерты, чтобы не допустить повторения ситуации.

К слову, ранее Успенскую грубо унизили после скандала в шоу-бизнесе.