Уехавшую из России телеведущую Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

Уехавшую из России телеведущую оштрафовали за пропаганду наркотиков
Виктория Боня. Фото: соцсети
У звезды серьезные проблемы

Виктория Боня давно покинула Россию и уже много лет живет за границей, наслаждаясь роскошной жизнью. Однако на родине у девушки начались серьезные проблемы. Звезду соцсетей обвинили в пропаганде запрещенных веществ.

Дива воспитывает дочь, которую родила от известного миллиардера, путешествует по миру и активно делится в соцсетях своими духовными поисками и необычными практиками. Недавно она даже покорила Эверест, чем удивила своих поклонников, но, похоже, в попытках расширить границы сознания Боня иногда заходит слишком далеко.

В Москве все еще помнят ее как звезду телешоу и светскую львицу, а теперь – и фигурантку административного дела. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, мировой судья 184-го участка Очаково-Матвеевского района признал Викторию Боню виновной в пропаганде наркотиков через интернет. Ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Поводом для разбирательства мог стать контент на ее страницах в соцсетях. Боня утверждала, что к запрещенной информации она отношения не имеет, а ее сайтом якобы "завладели те, кто потом продавал там всякую гадость". Тем не менее, суд посчитал ответственность доказанной.

К слову, ранее стало известно, сколько Боня заплатила за покорение вершины мира – Эвереста.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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