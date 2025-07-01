Инстасамка назвала предательницами России певиц Дору и Мэйби Бэйби

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Певица Дарья Зотеева, известная под звучным псевдонимом Инстасамка, обвинила коллег Дарью Шиханову (Дору) и Викторию Лысюк (Мэйби Бэйби) в поступках, которые она расценивает как предательство страны.
На просторах интернет-пространства молодая певица заявила, что обе девушки исполняют песни артистов, покинувших Россию или выступающих против нее. Речь шла, в частности, о треках рэпера Face* и украинского исполнителя Валентина Стрыкало.
Инстасамка подчеркнула, что две эти дамы продолжают выступать на крупных мероприятиях, включая патриотические, при этом записывают каверы на композиции артистов, которым нет места в отечественном медиапространстве.
Звезда выразила обеспокоенность тем, что на выступления девушек приходит молодая аудитория, и это может разжечь в них интерес к контенту, который, по ее мнению, разрушает традиционные ценности.
Она также упомянула, что в прошлом на концертах этих певиц охрана пресекала выкрики в поддержку России, а теперь они продолжают работать на молодежную аудиторию, распространяя, как утверждает Инстасамка, вредную музыкальную продукцию.
К слову, ранее Ани Лорак угодила в скандал из-за информации о связи с армией соседней страны. Над артисткой снова сгущаются тучи.
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