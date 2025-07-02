Экс-няня дочек Виторгана рассказала об унизительном отношении в семье актера

Женщина в ужасе и очень рада, что рассталась со звездным работодателем

Бывшая няня дочерей Эммануила Виторгана Николь Кононова выступила с громкими обвинениями в адрес звездной семьи. Женщина утверждает, что сотрудничество с артистом обернулось для нее унижением и стрессом.

Ранее советская легенда сообщил, что ищет няню, готовую работать за границей, пообещав жилье и питание. Однако неожиданно голос подала экс-сотрудница семейства и заявила, что уже работала в этом доме и крайне сожалеет о проведенном там времени.

По ее словам, помимо обязанностей няни ей пришлось выполнять функции домработницы. К ней, утверждает женщина, придирались из-за мелочей: расположения полотенец, состава супа или соседства продуктов в холодильнике.

Кроме того, ошарашенная женщина рассказала, что уволили ее со скандалом – не позволили дождаться такси, обыскали багаж и отпустили в адрес нее оскорбления. Женщина также утверждает, что жена актера отказалась возмещать ей потраченные на детей средства, несмотря на предъявленные чеки.

Семья звезды пока никак не прокомментировала эти заявления.

К слову, недавно сын артиста попал под обстрел в Израиле.