Экс-няня дочек Виторгана рассказала об унизительном отношении в семье актера

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Бывшая няня дочерей Эммануила Виторгана Николь Кононова выступила с громкими обвинениями в адрес звездной семьи. Женщина утверждает, что сотрудничество с артистом обернулось для нее унижением и стрессом.
Ранее советская легенда сообщил, что ищет няню, готовую работать за границей, пообещав жилье и питание. Однако неожиданно голос подала экс-сотрудница семейства и заявила, что уже работала в этом доме и крайне сожалеет о проведенном там времени.
По ее словам, помимо обязанностей няни ей пришлось выполнять функции домработницы. К ней, утверждает женщина, придирались из-за мелочей: расположения полотенец, состава супа или соседства продуктов в холодильнике.
Кроме того, ошарашенная женщина рассказала, что уволили ее со скандалом – не позволили дождаться такси, обыскали багаж и отпустили в адрес нее оскорбления. Женщина также утверждает, что жена актера отказалась возмещать ей потраченные на детей средства, несмотря на предъявленные чеки.
Семья звезды пока никак не прокомментировала эти заявления.
К слову, недавно сын артиста попал под обстрел в Израиле.
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