Экс-няня дочек Виторгана рассказала об унизительном отношении в семье актера

Няня дочек Виторгана рассказала о жутких унижениях в семействе актера
Эммануил Виторган с детьми. Кадр: соцсети
Женщина в ужасе и очень рада, что рассталась со звездным работодателем

Бывшая няня дочерей Эммануила Виторгана Николь Кононова выступила с громкими обвинениями в адрес звездной семьи. Женщина утверждает, что сотрудничество с артистом обернулось для нее унижением и стрессом.

Ранее советская легенда сообщил, что ищет няню, готовую работать за границей, пообещав жилье и питание. Однако неожиданно голос подала экс-сотрудница семейства и заявила, что уже работала в этом доме и крайне сожалеет о проведенном там времени.

По ее словам, помимо обязанностей няни ей пришлось выполнять функции домработницы. К ней, утверждает женщина, придирались из-за мелочей: расположения полотенец, состава супа или соседства продуктов в холодильнике.

Кроме того, ошарашенная женщина рассказала, что уволили ее со скандалом – не позволили дождаться такси, обыскали багаж и отпустили в адрес нее оскорбления. Женщина также утверждает, что жена актера отказалась возмещать ей потраченные на детей средства, несмотря на предъявленные чеки.

Семья звезды пока никак не прокомментировала эти заявления.

К слову, недавно сын артиста попал под обстрел в Израиле.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

"Россия издевается": Зеленский встрял в конфликт Москвы и Баку

Лидер воспользовался моментом, чтобы извлечь выгоду для Украины

Индия столкнулась с неожиданной проблемой из-за сделки с Россией

Партнерство между странами мешает Вашингтону реализовать свои планы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей