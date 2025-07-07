Шоумен Солнцев рассказал о смерти невесты семь лет назад

Девушка стала жертвой жестокого убийцы

Шоумен Гоген Солнцев поделился подробностями трагедии, которая произошла в его жизни семь лет назад. Он рассказал, что его возлюбленная Галина Иванова была зверски убита в столичном Битцевском парке. Тело несчастной нашли с признаками жестокого насилия. По его словам, девушку сначала изнасиловали, а затем изуродовали ножом. Преступник до сих пор остается на свободе.

Артист уточнил, что его возлюбленная часто гуляла по вечерам в парке, где и произошла трагедия. Он отметил, что в тот же день было найдено еще одно тело с похожими признаками насильственной смерти, что дало повод предполагать появление нового серийного преступника. По воспоминаниям шоумена, тогда уже был задержан так называемый битцевский маньяк, однако убийство его невесты вызвало у следствия новые вопросы.

"В этот же день, когда нашли тело Гали – изуродованное, искромсанное ножом и изнасилованное, нашли убитым еще одного человека, тоже, по-моему, расчлененным", – вспомнил мужчина.

Актер долго не говорил об этой истории, он был настолько потрясен, что даже отказывался от всех телевизионных эфиров. Только спустя время он решился озвучить подробности, получив согласие родителей погибшей.

Сейчас он надеется, что огласка поможет привлечь внимание к делу и ускорит расследование. Шоумен подчеркнул, что подобные преступления не имеют срока давности и должны расследоваться до тех пор, пока виновные не будут найдены.

К слову, недавно артист раскрыл причину расставания с женой.