Бейонсе вышла на сцену в США в цветах флага России

От знаменитости никто подобного не ожидал

Американская певица Бейонсе удивила публику неожиданным жестом – во время концерта в Вашингтоне она вышла на сцену в наряде, раскрашенном в цвета российского флага. Кадры с выступления звезда разместила на своей странице в соцсетях, чем сразу вызвала бурную реакцию среди российских пользователей.

Для многих такой поступок оказался полной неожиданностью, особенно с учетом нынешней напряженности в международных отношениях. Поклонники из нашей страны не скрывали восторга и наперебой выражали благодарность в комментариях. Некоторые писали, что не ожидали подобного жеста от американской артистки, особенно сейчас, когда отношения между странами далеки от теплых.

"Мы русские, с нами Бейонсе", – написали пребывающие в восторге фанаты.

Были и те, кто с юмором сравнивал певицу с российскими звездами, предполагая, что теперь ей прямая дорога на "Интервидение". Пользователи также отмечали, что такой выбор цветов не случаен и что звезда поступила мудро, показав уважение к русской культуре.

Полное имя певицы – Бейонсе Жизель Ноулз-Картер. Она прославилась хитами "Halo", "Crazy In Love", "Baby Boy" и "Beautiful Liar", а также стала рекордсменкой по числу полученных "Грэмми" среди женщин – их у нее 28.

К слову, ранее в Грузии разгорелся скандал из-за российского флага.