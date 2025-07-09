Михалков предсказал информационную войну против россиян

Сбылось тревожное предсказание Михалкова для России
Никита Михалков. Фото: Gorup de Besanez. Собственная работа/wikimedia.org
Культурный деятель давно понимал, к чему идет дело

Российский режиссер и актер Никита Михалков заявил, что против граждан нашей страны развернута полномасштабная информационная война в цифровом пространстве. Об этом он рассказал в своей авторской программе "Бесогон".

Любимец миллионов отметил, что еще в 2014 году предсказывал подобную угрозу, однако, по его словам, нынешняя ситуация оказалась гораздо серьезнее, чем он предполагал. Он выразил обеспокоенность стремительным развитием технологий, в частности, дипфейками, которые создаются с помощью искусственного интеллекта.

По мнению режиссера, подобные технологии становятся настоящим оружием и могут представлять опасность мирового масштаба, как он и предвидел более 10 лет назад.

Он также указал, что цифровое давление на россиян уже осуществляется, а поэтому важно развивать и внедрять отечественные решения в сфере ИИ. В этом контексте он напомнил о высказываниях властей нашей страны о приоритетности российских разработок в данной области.

К слову, несколько лет назад Михалков точно предсказал судьбу Ивана Урганта.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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