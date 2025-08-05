Телезвезду Дарью Лымарь избили в ее собственном доме

Появились жуткие подробности страшной трагедии

Бывшая участница скандальной телестройки "Дома-2" Дарья Лымарь подверглась нападению в собственной квартире. О произошедшем публике рассказала ее представитель Светлана Грачева, раскрыв пугающие детали.

По словам женщины, рано утром 5 августа телезвезда прекратила отвечать на звонки и сообщения. Незадолго до этого она успела отправить несколько тревожных месседжей своей сотруднице, в которых говорилось о том, что в ее дом проникли злоумышленники. Перепуганная девушка сообщила, что среди нападавших была женщина, которая пыталась ее душить.

Позже стало известно, что телезвезда находится в крайне тяжелом психологическом состоянии. Подруга знаменитости уточнила: "У нее действительно разбито лицо, есть следы от удушья на шее".

После нападения звезда, несмотря на серьезные травмы, босая и без какой-либо поддержки, добралась до ближайшего отделения полиции. Там она подала заявление о случившемся.

Где девушка находится в настоящее время, не сообщается. Ее состояние остается неизвестным.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского артиста. Уход знаменитости стал большим ударом для его родственников и коллег.