Умер известный советский артист и телеведущий Сафронов

Умер известный советский артист и телеведущий
Фото: www.unsplash.com
Звезде было 84 года

На 85-м году завершился земной путь известного советского артиста и ведущего Владимира Сафронова. Его сердце остановилось накануне вечером, 5 августа, в Москве. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Несмотря на болезни, он до последнего оставался в профессии и не оставлял сцену.

Покойная звезда был человеком редкой преданности делу. Более полувека он служил в Малом театре, куда пришел в 1972 году. Его знали не только как актера и наставника, но и как харизматичного телеведущего. В конце 70-х и начале 80-х он вел армейские программы на Центральном телевидении СССР, а позже стал лицом передач "Впрок" и "Экспертиза".

Покойный носил звание народного артиста нашей страны. Его уход – большая потеря для театрального мира и для тех, кто вырос на его телепередачах.

Напомним, ранее стало известно о смерти заслуженного артиста Российской Федерации.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

Стала известна истинная причина визита Уиткоффа в Москву

Вашингтон не теряет надежды договориться с Москвой

На фоне слухов о смертельной болезни появились новости о состоянии Кадырова

В соцсетях активно обсуждают здоровье главы республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей