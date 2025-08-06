Умер известный советский артист и телеведущий Сафронов

Звезде было 84 года

На 85-м году завершился земной путь известного советского артиста и ведущего Владимира Сафронова. Его сердце остановилось накануне вечером, 5 августа, в Москве. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Несмотря на болезни, он до последнего оставался в профессии и не оставлял сцену.

Покойная звезда был человеком редкой преданности делу. Более полувека он служил в Малом театре, куда пришел в 1972 году. Его знали не только как актера и наставника, но и как харизматичного телеведущего. В конце 70-х и начале 80-х он вел армейские программы на Центральном телевидении СССР, а позже стал лицом передач "Впрок" и "Экспертиза".

Покойный носил звание народного артиста нашей страны. Его уход – большая потеря для театрального мира и для тех, кто вырос на его телепередачах.

Напомним, ранее стало известно о смерти заслуженного артиста Российской Федерации.