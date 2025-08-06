Умер известный советский артист и телеведущий Сафронов

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
На 85-м году завершился земной путь известного советского артиста и ведущего Владимира Сафронова. Его сердце остановилось накануне вечером, 5 августа, в Москве. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Несмотря на болезни, он до последнего оставался в профессии и не оставлял сцену.
Покойная звезда был человеком редкой преданности делу. Более полувека он служил в Малом театре, куда пришел в 1972 году. Его знали не только как актера и наставника, но и как харизматичного телеведущего. В конце 70-х и начале 80-х он вел армейские программы на Центральном телевидении СССР, а позже стал лицом передач "Впрок" и "Экспертиза".
Покойный носил звание народного артиста нашей страны. Его уход – большая потеря для театрального мира и для тех, кто вырос на его телепередачах.
Напомним, ранее стало известно о смерти заслуженного артиста Российской Федерации.
Вашингтон не теряет надежды договориться с Москвой
В соцсетях активно обсуждают здоровье главы республики