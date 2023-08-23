Отдых в Турции за 30 тысяч рублей в сентябре: туроператоры раздают путевки

Все зависит от началы школьного периода

В сентябре спрос на путешествия за границу всегда заметно снижается. Это связано с началом учебного года, и все меньше семей отправляются на отдых с детьми. В связи с этим цены на путевки всегда идут на понижение.

Туроператоры рассказали, что в сентябре стоимость недельного отпуска в трехзвездочном туре на южные курорты Турции по системе "все включено" будет начинаться от 92 до 100 тысяч рублей на двоих.

Небольшое повышение цен до 115 тысяч рублей за двоих ожидается с середины сентября, предупредили в российской Ассоциации туроператоров.

Если речь идет об отдыхе в четырехзвездочных отелях, на неделю вдвоем можно будет отправиться примерно за 114-120 тысяч рублей в середине сентября и от 95 до 108 тысяч рублей в начале месяца.

В самых доступных пятизвездочных отелей Турции в начале сентября можно будет отдохнуть от 115 до 143 тыс. рублей за двоих по системе "все включено". Все указанные цены были приведены с перелетом и проживанием.

Если вам нужен отель пять звезд классом выше, стоимость такого пакетного тура составляет от 180 до 260 тысяч рублей. Отдых в отелях уровня Deluxe будет стоить от 350 тысяч рублей и дороже.

Однако отдохнуть в Турции в сентябре можно и значительно дешевле. Речь идет о горящих путевках. За одного на неделю можно заплатить всего 30 тысяч рублей.

К примеру, туроператор Fun&Sun продает тур в трехзвездочный отель Кемера за 60,1 тысячи рублей на двоих "все включено" с вылетом 25 августа. Компания "Интурист" продает такой же тур за 60 тысяч.

Оператор Coral Travel продает тур в Мармарис с вылетом 28 августа на неделю в трехзвездочном отеле с завтраками за в 69,9 тысячи рублей на двоих. Компания Anex Tour продает неделю в пятизвездочном отеле в Кемере за 103 тысячи тоже с вылетом 28 августа.

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