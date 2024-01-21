Холод особо опасен: каким людям нужно быть начеку

Зимние морозы могут сильно навредить некоторым

Зимние морозы – обычное явление для многих регионов нашей страны. Однако от тепла до тепла просидеть дома не удается никому и на улицу выходить приходится. Замерзнуть – мало приятного, поэтому обычно все стараются беречь себя, тепло одеваясь перед выходом на холод. Но есть категория людей, которым минусовые температуры особенно опасны.

Теледоктор Елена Малышева предупредила в недавнем выпуске программы "Жить здорово", что холода могут вызвать приступ мерцательной аритмии, ведь при воздействии минусовых температур увеличивается нагрузка на сердце, а сосуды сужаются. Кроме того, в зоне риска обладатели синдрома Рейно – заболевание, для которого характерно сильное сужение сосудов и остановка кровотока. При этом заболевании снижается чувствительность и можно, не заметив, обморозить руки, например.

Чтобы проверить, есть ли у вас симптомы этого синдрома, положите на минуту руку в холодную воду. Если после того, как вынули руку и прошло немного времени, цвет конечности не станет нормальным, это может быть признаком наличия болезни Рейно, и тогда необходимо срочно обратиться к врачу. Хорошая новость: синдром прекрасно лечится с помощью препаратов, которые расширяют сосуды.

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