Плоский и крепкий живот делаем дома: никаких спортзалов

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Иметь красивую, подтянутую, стройную фигуру, наверное, хочет каждый. Однако далеко не у всех есть достаточно места для оборудования домашнего спортзала или денег на дорогостоящие тренажеры. Однако есть способы поддержать себя в форме и без походов в зал.
Домашние тренировки были популярны всегда, особенно их начали ценить в период ковидных ограничений. Но те давно сняты, а вошедшие во вкус люди продолжают заниматься дома. Немало находится сомневающихся в эффективности домашних тренировок: ведь нет снарядов, куча домашних дел, мало мотивации, зато диван соблазнительно манит полежать...
Однако тренеры уверены: домашние тренировки неплохо заменяют спортзал. Особенно если цель их может реализоваться без специального оборудования. В любом случае, лучше домашняя тренировка, чем вообще отсутствие физической нагрузки.
Плоский и крепкий живот – мечта и мужчин, и женщин. Хорошая новость: добиться его можно дома. Одно из лучших упражнений, направленных на усиление пресса и мышц живота – планка. Не забываем о регулярности и грамотном процессе (в том плане, что перенапрячься можно легко, а вот получить результат мгновенно нельзя).
Это упражнение направлено на укрепление мышц живота и создания мышечного корсета, оно положительно влияет на спину, осанку и брюшные мышцы.
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