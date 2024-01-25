Плоский и крепкий живот делаем дома: никаких спортзалов

Плоский и крепкий живот делаем дома: никаких спортзалов
Фото: freepik.com
Многие упражнения, не требующие оборудования, можно бесплатно делать дома

Иметь красивую, подтянутую, стройную фигуру, наверное, хочет каждый. Однако далеко не у всех есть достаточно места для оборудования домашнего спортзала или денег на дорогостоящие тренажеры. Однако есть способы поддержать себя в форме и без походов в зал.

Домашние тренировки были популярны всегда, особенно их начали ценить в период ковидных ограничений. Но те давно сняты, а вошедшие во вкус люди продолжают заниматься дома. Немало находится сомневающихся в эффективности домашних тренировок: ведь нет снарядов, куча домашних дел, мало мотивации, зато диван соблазнительно манит полежать...

Однако тренеры уверены: домашние тренировки неплохо заменяют спортзал. Особенно если цель их может реализоваться без специального оборудования. В любом случае, лучше домашняя тренировка, чем вообще отсутствие физической нагрузки.

Плоский и крепкий живот – мечта и мужчин, и женщин. Хорошая новость: добиться его можно дома. Одно из лучших упражнений, направленных на усиление пресса и мышц живота – планка. Не забываем о регулярности и грамотном процессе (в том плане, что перенапрячься можно легко, а вот получить результат мгновенно нельзя).

Итак, начали:


1. Ложитесь на живот.
2. Перемените положение – будто вы решили отжаться, но на пол опираетесь не ладонями, а предплечьями. Следите, чтобы тело было вытянуто строго параллельно полу.
3. Напрягите мышцы живота и держитесь до последнего в таком положении.
4. Для начала достаточно 20-30 секунд. С каждой тренировкой добавляйте по 10 секунд, увеличивая время до одной-двух минут. Как привыкнете, продолжайте наращивать длительность нахождения в планке.

Это упражнение направлено на укрепление мышц живота и создания мышечного корсета, оно положительно влияет на спину, осанку и брюшные мышцы.

Ранее мы рассказывали о секретах Майи Плисецкой по приведению себя в порядок после праздников.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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