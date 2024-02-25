Похудение без отказа от сладостей: советы диетолога

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Собираясь худеть, чаще всего люди клянутся больше ни единой конфетки и вообще никаких сладостей. Звучит сомнительно, да и страшно все-таки совсем без вкусного. Хорошая новость для худеющих: сбросить вес можно, не приговаривая сладости к изгнанию из шкафа.
Автор книги о питании Сьюзи Баррелл советует установить всего четыре правила. И да, сладкое можно хоть каждый день... но не больше одного в сутки. Конфетка к утреннему кофе тоже считается. Отказаться эксперт советует от жареных продуктов и фастфуда. Даже замороженная смесь овощей полезнее, чем картошка фри.
В идеале полностью исключить алкоголь, но жесткие запреты часто работают наоборот, поэтому лучше поставить неполный запрет: например, не пить до четверга, а на выходных ограничиться максимум парой порций спиртного (не забываем, оно тоже калорийно).
Что касается кофе, тут хорошая новость для любителей американо или эспрессо: такого напитка можно сколько угодно. Капучино или латте подпадает под "закон о сладостях" выше и ограничивается одним разом в день.
Ранее мы рассказывали о популярном блюде корейской кухни, способствующем похудению.
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