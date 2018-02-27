России нашлось место в киевском законе по безопасности
Законопроект о нацбезопасности Украины прямо называет врагов страны. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, замглавы фракции "Народный фронт" Юрий Береза.
"Этот законопроект полностью меняет всю философию и сознание. Впервые будет четко указано, что угроза нацбезопасности Украины находится на востоке. В окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм", – подчеркнул он.
Другой нардеп, также член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук указал, что теперь у украинцев появится конкретная цель – движение к НАТО.
"Стандарты НАТО станут не просто красивыми словами. Это будет предполагать как увеличение финансирования на оборону, так и поэтапную модернизацию вооружения. В том числе это касается производства украинского оружия и военной техники в соответствии со стандартами альянса", – приводит слова Тетерука "Обозреватель".
Депутатов не смущает, что в самом альянсе не спешат распахивать объятия Киеву. Да и большинство жителей Незалежной поддерживают внеблоковый статус страны, поэтому являются противниками вступления в НАТО. Но власти уже все решили.
"Законопроект об основах национальной безопасности будет внесен в парламент в ближайшее время. Речь в нем идет о том, что Украина двигается к стандартам НАТО. Это основная концепция, которая прописана в законопроекте о нацбезопасности", – заявил замглавы фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Он лично абсолютно одобряет столь решительные шаги своего президента.
"Это очень правильно. Ведь военная угроза России не закончится завтра или послезавтра. Нам необходимо усиливать свою безопасность и оборону, приводить армию к стандартам альянса", – пояснил он.
Документ о нацбезопасности на прошлой неделе в срочном порядке внес
в Раду президент Петр Порошенко. Поскольку законопроект имеет пометку "неотложный", парламентарии могут рассмотреть его уже на текущей неделе.
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