Володин рассказал о трагедии Британии
Британским властям сейчас страшно – они боятся, что раскроется правда по "делу Скрипаля" и весь мир узнает, что Россия к этому совершенно не причастна, в отличие от Великобритании. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Это для британских властей – трагедия. Потому что это, собственно, означает крах "партии власти" и тех политиков, которые придумали все это про виновность России", – пояснил спикер в интервью "Интерфаксу". Он напомнил, что Лондон отказывается от сотрудничества в расследовании инцидента в Солсбери, игнорирует требования Москвы предоставить доказательства и даже образец вещества, которым, предположительно, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.
Уже только это говорит, что Великобритании есть что скрывать. "Почему бы не взять и не предъявить обществу (факты)? Продемонстрировать тем самым готовность действовать открыто, гласно? Зачем скрывать, в том числе от своих сограждан?" – отметил Володин, подчеркнув, что обвинения против Москвы в Британии выдвинули сразу, до окончания следствия.
По мнению законодателя, все это окончится плачевно, в первую очередь для премьера Великобритании Терезы Мэй. "Тереза Мэй предоставила общественности заведомо ложную информацию, изначально преподнеся ее как объективную, как истину", – напомнил он. Теперь, как только вскроется правда и для всех станет очевидно, что заявления Лондона не соответствуют действительности, у Мэй будет один выход. "Ей ничего не останется, кроме как уйти в отставку. Поэтому в данной ситуации она делает все, чтобы отстоять свою точку зрения", – убежден Володин.
Спикер пояснил, что сейчас британская политическая верхушка всеми силами старается удержаться у власти, решая внутренние проблемы за счет других европейских столиц, которых вводит в заблуждение и буквально "подставляет".
"Подобные действия приводят, как правило, к плачевному результату и к большим скандалам. Рано или поздно это произойдет и в Великобритании", – предрек Володин.
Ранее МИД РФ обещал жесткий ответ Лондону и всем, кто поддержал агрессивную риторику в отношении Москвы, не имея на то никаких оснований.
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