Москва объявила ответные меры на демарш Подгорицы

МИД России в понедельник, 2 апреля, вызвал чрезвычайного и полномочного посла Черногории Рамиза Башича.

Ему вручили ноту протеста и заявили, что российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника черногорского посольства. МИД РФ пошел на этот шаг в ответ на объявление Черногории о высылке российского дипломата из-за так называемого "дела Скрипалей", подчеркнули в МИД.



В среду, 28 марта, Черногория объявила о высылке российского дипломата, напоминает "Газета.ру".

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Власти Соединенного Королевства заявили, что к инциденту причастна Россия. Москва отрицает эти обвинения.