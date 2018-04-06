Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп "послал к черту" свою заготовленную речь

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kyle Mazza
Навязчивость советников все чаще выводит главу Белого дома из себя

Президент США Дональд Трамп в очередной раз демонстративно отказался следовать советам своей команды. Выступая на заседании по вопросам налоговой политики в Западной Виргинии, он сначала честно читал по бумажке. Но потом вдруг выкинул лист с заготовленной речью и продолжил уже от себя.

Присутствующим он объяснил свой поступок тем, что что после прочтения первого абзаца он понял, насколько скучны указанные там замечания. "Ведь это скучно, правда?" – обратился он за поддержкой к залу. Забавный эпизод произошел на 18-й минуте трансляции.

По теме

Это уже не первый раз, когда Трамп борется за самостоятельность на посту президента. Как писало "Утро", скандал в Белом доме возник после выборов в России. Тогда американский лидер решил позвонить и поздравить Владимира Путина с победой, хотя советники на всех материалах для того разговора ставили пометку "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ".




Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

США ударят новыми санкциями по россиянам

Ограничительные меры коснутся ближайшего окружения Владимира Путина

"Новичок" завел британцев в Саратовскую область

О доказательствах места происхождения яда англичане вновь умолчали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей