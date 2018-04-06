Навязчивость советников все чаще выводит главу Белого дома из себя

Президент США Дональд Трамп в очередной раз демонстративно отказался следовать советам своей команды. Выступая на заседании по вопросам налоговой политики в Западной Виргинии, он сначала честно читал по бумажке. Но потом вдруг выкинул лист с заготовленной речью и продолжил уже от себя.

Присутствующим он объяснил свой поступок тем, что что после прочтения первого абзаца он понял, насколько скучны указанные там замечания. "Ведь это скучно, правда?" – обратился он за поддержкой к залу. Забавный эпизод произошел на 18-й минуте трансляции.

Это уже не первый раз, когда Трамп борется за самостоятельность на посту президента. Как писало "Утро", скандал в Белом доме возник после выборов в России. Тогда американский лидер решил позвонить и поздравить Владимира Путина с победой, хотя советники на всех материалах для того разговора ставили пометку "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ".







