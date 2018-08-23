Госсекретарь дозвонился до главы российского МИД и пожалел

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитал своего американского коллегу Майка Помпео в связи с арестом в США россиянки Марии Бутиной. Произошло это в ходе телефонного разговора, инициатором которого стал Госдепартамент.

По словам Лаврова, обстановка в мире "требует сопряжения усилий" двух стран "в преодолении общих вызовов и угроз, чему препятствует продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений между Россией и США", говорится в сообщении МИД РФ.

Он призвал "незамедлительно прекратить преследование под надуманным предлогом" задержанной в Штатах россиянки Марии Бутиной, а также в очередной раз напомнил о летчике Константине Ярошенко, бизнесмене Викторе Буте и других наших соотечественниках, которые оказались "в американских тюрьмах в нарушение процедур, предусматриваемых двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года".

Помпео тут зачем-то упомянул об осужденном в России за терроризм далеко не гражданине США украинском режиссере Олеге Сенцове. На что Лавров дал "соответствующие разъяснения". Надо полагать, как раз сообщил американцу, за что получил свой 20-летний срок в колонии строгого режима украинец.

Помимо этого главы внешнеполитических ведомств обсудили другие актуальные международные темы, в том числе ситуацию в Сирии.

Ранее сегодня в Женеве почти пять часов шла встреча секретаря российского Совбеза Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Этот диалог закончился без подписания совместного документа, поскольку представитель Вашингтона затребовал заведомо невыполнимого – внесения в текст нашего признания о вмешательстве в американские выборы.

