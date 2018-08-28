В Анкаре не любят слово "альтернатива" в отношении геополитики

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Литву разъяснил прибалтам суть отношений его страны с РФ, государствами Европейского союза и Соединенных Штатов. Также министр рассказал, почему Анкара предпочла российские системы ПВО.

"Наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с ЕС или США. Внешняя политика Турции ориентируется на баланс. Если США будут делать все, что им вздумается, то ответные меры будут соответствующими", – цитирует Anadolu Чавушоглу.

Комментируя визит членов Палаты представителей Штатов в Турцию, где американцы якобы призвали Анкару отказаться от приобретения у Москвы зенитных ракетных систем, чтобы гарантированно получить из США истребители пятого поколения F-35, глава турецкой дипломатии в очередной раз заявил, что "покупка С-400 является не предпочтением, а вынужденной мерой".

"У нас есть потребность в системах ПВО. Мы хотели их купить у наших союзников, в том числе у США, но не смогли этого сделать", – отметил министр.

"Америка может дать гарантии по продаже систем "Пэтриот"? Даже в вопросе F-35 условия постоянно меняются. Покупка систем ПВО крайне необходима для нашей безопасности", – указал он, назвав "неправильным" подход Вашингтона "я захотел, Турция отказалась".

При этом Чавушоглу подчеркнул, что Анкара "хочет разрешить проблемы с США путем диалога".

Он призвал отказаться от навязывания своего мнения и давления на партнеров, а также "от языка угроз".

Ранее Штаты поставили Турции ультиматум: они откажутся продавать Анкаре свои истребители, если она закупит российские зенитно-ракетные системы С-400.

Сегодня глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис любезно "позволил" туркам сделать независимый шаг в столь щекотливом вопросе.

"У Турции есть выбор, она может принять суверенное решение. Однако Турция будет получать российские противоракетные системы как страна НАТО, а мы не сможем интегрировать их в НАТО. Так что да, это вызывает нашу обеспокоенность. Мы бы это не рекомендовали", – приводит слова с брифинга главы Пентагона ТАСС.

Таким образом, то ли суверенно напугал, то ли суверенно отказал, то ли суверенно наказал Анкару представитель Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп 13 августа подписал оборонный бюджет объемом $716 млрд на 2019 финансовый год, начинающийся у американцев с 1 октября. Одним из наиболее противоречивых пунктов документа является положение о "введении запрета на поставку самолетов F-35 в Турцию до получения доклада" об американо-турецких отношениях, влиянии на них планируемого Анкарой приобретения у РФ ЗРС С-400, а также о последствиях для штатовской оборонки в случае исключения Турции из программы международных поставок истребителей.

