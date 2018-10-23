Брюссель решил перекроить карту мира

Черное море получило новое "гражданство" – европейское. Об этом возвестила глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.

"Не забывайте, что Черное море – европейское, и мы не хотим стать свидетелями нового военного наращивания в нашем ближайшем соседстве. Поэтому мы будем продолжать давление для уважения международных законов и конвенций и поддерживать Украину на фоне этих вызовов", – заявила итальянка в ходе выступления в Европарламенте.

Ее слова приводит украинская служба американской Радио Свобода.

По мнению Могерини, "милитаризация Азовского моря не в интересах ни одной из сторон, она может только дестабилизировать широкий регион Черного моря".



Она напомнила, что полгода назад Россия начала тщательно досматривать все грузовые суда, следующие из украинских портов из Азова и направляющихся в них.

"Эти инспекции привели к длительным задержкам, которые резко возросли за последние месяцы. Это влияет на стоимость доставки не только для украинских экспортеров, также для судов под флагом государств-членов ЕС", – цитирует РИА "Новости" евродипломата.

По ее данным, к настоящему моменту "более 200 судов как под украинским, так и под международными флагами были затронуты этим контролем со стороны России, который в некоторых случаях длился несколько дней".

Обострение ситуации в Азовском море началось с пиратского захвата в марте этого года украинскими пограничниками российского керченского траулера "Норд". Против его капитана Киев выдвинул обвинение в якобы незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержан танкер "Механик Погодин".

Что касается Черного моря, синьоре Могерини следовало бы помнить, что по его поверхности проходит водная граница между Европой и Азией.

