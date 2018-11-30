Россиянам не жалко Курил для японцев

Граждане РФ готовы раздавать земли, лишь бы не было войны

Все больше жителей России считают возможным передать Японии спорные острова Южно-Курильской гряды, если за этим последует подписание мирного договора между странами. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Социологи опросили 22-28 ноября 1 тысячу 600 граждан РФ, проживающих в 52 регионах страны. Им задавали вопрос, поддержали бы они лично "идею передать Японии несколько островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией". Утвердительно ответили 17% респондентов. Это не так много по сравнению с 74%, ответившими строго отрицательно. Но это гораздо больше, чем два года назад.

В 2016 г. Курилами ради мира были готовы пожертвовать всего 7% россиян, принявших участие в опросе.

Таким образом социологи пытаются повлиять на настроения в обществе, считает политолог Никита Исаев.

"Перед встречей Путина с премьером Японии Абэ на саммите G20 пошли вбросы об увеличении в России сторонников передачи Японии Курильских островов. Работают прям по науке. Только мне никто не объяснил пока – на хрена?" – приводит "Царьград" комментарий эксперта.

Япония оспаривает принадлежность четырех Курильских островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые вошли в состав СССР по итогам Втором мировой войны. В середине 50-х годов прошлого века Москва и Токио согласовали текст декларации, по которой Шикотан и Хабомаи отходили Японии после подписания между странами мирного договора. Однако ни декларация, ни договор так и не были подписаны.

В сентябре 2018 г. президент РФ Владимир Путин предложил японской стороне подписать мирный договор без всяких условий, но в Токио отвергли эту идею.