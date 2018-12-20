Журналист из Незалежной попытался задать президенту "каверзный" вопрос

В ходе большой пресс-конференции российского президента репортер агентства УНИАН Роман Цымбалюк обвинил Кремль во вмешательстве в выборы на Украине и предложил Владимиру Путину уйти в отставку. Но глава государства поставил его на место.

По предположению Цымбалюка, Киев и Москва не смогут начать диалог до тех пор, пока Путин остается в президентском кресле. Однако президент РФ считает, что дело не в персоналиях, а в устремлениях политических сил по обе стороны границы.

"Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес их собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле", – сказал российский лидер.

По его словам, Россия хочет, чтобы на Украине и в Донбассе были мир и процветание. Путин обратил внимание на то, что торговый оборот между Киевом и Москвой растет, несмотря на политические проблемы. "Это не странно? Нет, не странно, потому что естественные связи", – указал президент.

"По поводу страданий людей в Донбассе. Кто установил блокаду этой территории. Украинские власти ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей, и каждый день обстреливают эти территории. Мы оказываем гуманитарную помощь. Попытка решить вопросы политического характера с помощью силы обречены на провал. Это надо понять", – также заявил Владимир Путин.

По мнению главы государства, украинцев, задержанных во время инцидента в районе Керченского пролива, могут обменять на россиян, но только после суда и следствия. В Киеве, рассказал президент, рассчитывали, что в ходе инцидента кто-то из украинских моряков погибнет, но, к счастью, этого не произошло.

"Мне кажется, что провокации всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нашим украинским партнерам нужно такое развитие – это понятно, у них скоро выборы", – отметил Путин. При этом он констатировал, что Петр Порошенко несколько поднял свой рейтинг за счет интересов своей страны. Так что с точки зрения киевских властей провокация удалась.