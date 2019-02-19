Партшкола "Единой России" набрала слушателей на курс "Политический лидер"

Конкурс на участие в проекте составил 44 человека на место

Список слушателей первого модуля Высшей партийной школы "Единой России" "Политический лидер" сформирован. По итогам испытаний эксперты отобрали из 6,6 тыс. желающих 150 человек, 50 из которых начнут обучение уже с 25 февраля.

"Мы внимательно изучили все поступившие заявки. Те, кто уже в ближайшее время начнет обучение в рамках "Политического лидера", – это участники, имеющие опыт политической, общественной деятельности, участия в избирательных кампаниях и серьезный потенциал для дальнейшего развития в политике",

– рассказала первый заместитель секретаря Генсовета ЕР Ольга Баталина.

Она отметила, что цель кадровых проектов ЕР – найти в регионах ярких перспективных политических лидеров и помочь им получить дополнительные знания, вовлечь в работу партии. Поэтому среди слушателей первого модуля оказались депутаты и врачи, юристы и педагоги, руководители предприятий и госслужащие. Они смогут принять участие и в других образовательных модулях Высшей партийной школы, указала Баталина.

Очень важно, что проекты Высшей партийной школы помогают не только повысить квалификацию функционеров, но и выдвинуть новых политических лидеров, отметила научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина.

"Во всем многообразии образовательных практик и лидерских конкурсов в современной России Высшая партийная школа отличается, в первую очередь, ориентацией на выборные процедуры и публичную политику", – пояснила она.

"Политический лидер" – это первый модуль в рамках обучения в Высшей партийной школе ЕР. Участникам будут предложены тренинги по политическому позиционированию, планированию избирательной кампании, современным коммуникациям, конфликтологии, оценке рисков. Своим опытом со слушателями поделятся действующие федеральные политики, политтехнологи, телеведущие. Образовательный курс рассчитан на неделю и пройдет в Москве. По итогам обучения лучшие участники будут зачислены в кадровый резерв ЕР.

Помимо модуля "Политический лидер", в Высшей партийной школе запланированы курсы "Партийный организатор", "Политический менеджер" и программа повышения квалификации работников партийного аппарата.