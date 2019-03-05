На жену Додона завели дело

В Кишиневе активно полощут грязное белье лидеров

Политические силы Молдавии в ожидании решения Конституционного суда о законности прошедших в республике парламентских выборах продолжают борьбу с соперниками. В ход идут все инструменты вплоть до репутации членов семей политических лидеров. В частности, партия "Действие и солидарность" (PAS) заявила, что жена президента Молдавии Галина Додон может оказаться преступницей.

"Из информации, которой мы располагаем, в отношении Галины Додон возбуждено уголовное дело", -

заявил накануне вице-председатель Партии PAS Михай Попшой. Он не уточнил, в чем именно обвиняется первая леди, но из его речи стало понятно, что упомянул он о деле против Додон из-за того, что ее мужа, президента Игоря Додона, поддерживает победившая на выборах Партия социалистов.

"Партия социалистов не принадлежит себе. Партия социалистов, через своих руководителей, полностью находится в подчинении у Плахотнюка", – сделал Попшой еще одно громкое заявление.

Галина Додон является главой "Фонда первой леди", который неоднократно был замечен в мероприятиях Партии социалистов, напоминает ИА OMEGA.

Владимир Плахотнюк – лидер молдавской Демократической партии. По данным "Форбс", является самым богатым человеком Молдавии. В России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в финансовых махинациях.

Выборы в парламент Молдавии прошли 24 февраля. По итогам голосования, которое впервые проводилось по смешанной системе (по партийным спискам и одномандатным округам), ни одна партия не смогла получить парламентское большинство. Для формирования кабмина победителям придется вступать в коалиции. Но сначала Конституционный суд Молдавии должен объявить состоявшиеся выборы законными.