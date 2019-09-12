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Полигоны в готовности: вырос риск начала ядерной войны

Полигоны в готовности: риск начала ядерной войны усилился
Фото: www.globallookpress.com
Агрессивно настроенные страны отказываются от переговоров

Мировая стратегическая стабильность под угрозой. Об этом предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, сейчас угроза ядерного удара в разных точках планеты велика как никогда. Хотя все вроде бы заявляют, что на самом деле не собираются атаковать.

"Есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт, – признал Рябков. – Особенно негативная динамика проявляется в последний год. Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными", – цитирует дипломата РИА "Новости".

В частности, США не просто проигнорировали международный Договор о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 г., который еще много лет назад ратифицировали Россия, Франция, Великобритания и др. Вашингтон тогда объявил, что не будет изобретать и тестировать новое ядерное оружие, однако свои полигоны для подобных испытаний он поддерживает в полной готовности и обсуждать эту проблему отказывается.

"Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", – сообщил Рябков.

Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Под вопросом и соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ).

Николай ВИКТОРОВ
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