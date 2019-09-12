Полигоны в готовности: вырос риск начала ядерной войны

Агрессивно настроенные страны отказываются от переговоров

Мировая стратегическая стабильность под угрозой. Об этом предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, сейчас угроза ядерного удара в разных точках планеты велика как никогда. Хотя все вроде бы заявляют, что на самом деле не собираются атаковать.

"Есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт, – признал Рябков. – Особенно негативная динамика проявляется в последний год. Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными", – цитирует дипломата РИА "Новости".

В частности, США не просто проигнорировали международный Договор о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 г., который еще много лет назад ратифицировали Россия, Франция, Великобритания и др. Вашингтон тогда объявил, что не будет изобретать и тестировать новое ядерное оружие, однако свои полигоны для подобных испытаний он поддерживает в полной готовности и обсуждать эту проблему отказывается.

"Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", – сообщил Рябков.

Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Под вопросом и соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ).