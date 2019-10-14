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Белоруссию купят американцы

Белоруссию купят американцы
Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 2.0)
Стала понятна причина переориентации Минска на Запад

Глава Белоруссии Александр Лукашенко должен модернизировать экономику республики, чтобы удержаться у власти. На помощь уже призвана авторитетная юридическая компания США Crowell & Moring, которая специализируется на услугах лоббизма. Она должна продвинуть белорусских экспортеров на западные рынки.

"Сейчас Белоруссия разворачивается на Запад и предлагает купить себя – провести приватизацию в интересах западных компаний. И, возможно, заключение договоренностей с этими лоббистами будет означать как раз передачу определенных интересующих Запад активов",

– пояснил "Свободной прессе" член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Одним из таких активов, по его мнению, является отсутствие в Белоруссии российских военных баз. На Западе отказ Лукашенко от размещения авиабазы РФ очень ценят, а для Батьки это – дополнительный рычаг давления на Москву.

"Лукашенко ведет свою игру, и американцы свою. Штатам нужен русофобский, абсолютно контролируемый режим в Белоруссии, который будет выполнять то, что ему скажут. … А Лукашенко нужно выстроить такой баланс отношений, при котором он будет нужен Западу. Он будет торговать этой нужностью, получать деньги, чтобы оставаться у власти", – отметил эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров признал расхождение во внешней политике Москвы и Минска.

Николай ВИКТОРОВ
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