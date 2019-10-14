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Польша выполнила приказ США против России

Польша выполнила приказ США против России
Фото: www.globallookpress.com
Варшаве предложили быть хитрее

Польше нужно иметь хорошие отношения с Россией. К этому призвал польский политик Януш Корвин-Микке. По его мнению, у Варшавы и Москвы нет существенных разногласий, а все нападки польских властей обусловлены влиянием США.

"Я не пониманию, зачем нам нужно дразнить медведя? С ним нужно иметь хорошие отношения. Политик должен уметь лавировать", – указал Корвин-Микке в интервью Polska Times.

По словам политика, за эту позицию его многие называют "русским агентом". Но на самом деле в Польше орудуют агенты Америки, которые заставляют Варшаву выполнять приказы Вашингтона. Хотя такое послушное поведение вовсе не гарантирует Польше защиты со стороны США.

"Не стоит рассчитывать на союзников – только на собственные силы", – подчеркнул Корвин-Микке, напомнив, что еще недавно США объявляли себя союзниками курдов в Сирии, а сейчас просто отдали их на растерзание туркам.

Ранее поляки усомнились в наличии российской угрозы.

Николай ВИКТОРОВ
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