Опальный лидер Белоруссии решил восстанавливать разорванные связи

Первый за долгое время визит белорусского президента Александра Лукашенко в Европу намечен на 12 ноября. Об этом сообщил глава МИД республики Владимир Маккей. Он уточнил, что Лукашенко едет в Австрию.

"Мы находимся в тесном контакте с австрийскими партнерами", – подчеркнул министр.

Уже известно, что Лукашенко намерен пообщаться с президентом Австрии Александером ван дер Белленом, передает РИА "Новости".

Лукашенко редко бывает в странах ЕС. Это связано с тем, что Брюссель периодически вводит санкции против Минска и конкретно его лидера. В последний раз Батьке был закрыт въезд в Европу после выборов президента Беларуси в 2010 году. В 2016 г. ЕС отменил эти санкции, однако отношения республики с европейскими странами по-прежнему напряженные.

Ранее Лукашенко отказался ехать в Польшу.