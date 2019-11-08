Китаем американцы тоже не довольны

Российские власти не оправдали надежд Запада. По словам госсекретаря США Майка Помпео, после падения Берлинской стены в 1989 г. все ждали глобальных перемен. Однако ожидаемого эффекта не произошло:

"Мы думали, возможно, что падение коммунизма в Берлине, в Москве и в остальном восточном блоке начнет необратимый тренд во всем мире, - цитирует Помпео РИА "Новости". – К сожалению, мы были неправы".

Выступая в пятницу, 8 ноября, в Берлине на конференции "Уроки 1989 года. Свобода и наше будущее", Помпео обвинил российские власти в нападении на соседние страны, "подавлении независимости Православной церкви Украины", агрессии против крымских татар, украинцев и прочих инакомыслящих.

Досталось от Помпео и Пекину. По словам госсекретаря, "китайская компартия использует тактику и методы подавления собственного народа, которые устрашающее знакомы для бывших восточных немцев".

Противостоять Москве и Пекину сейчас должны Вашингтон и Берлин, заявил американский госсекретарь:

"Наши демократии – США и Германии – обладают огромным политическим и экономическим капиталом и мощью, которые могут быть накоплены только свободными обществами. У нас есть обязанность защищать это, … и мы должны делать это вместе… Если мы не выступаем лидерами, то кто будет?" – воскликнул Помпео в Берлине.

Ранее побывавшие на праздновании 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией немцы позавидовали жителям полуострова. При этом политики ФРГ признают, что нынешняя Германия возникла благодаря русским.