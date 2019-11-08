Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США разочаровались в России после падения Берлинской стены

Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org
Китаем американцы тоже не довольны

Российские власти не оправдали надежд Запада. По словам госсекретаря США Майка Помпео, после падения Берлинской стены в 1989 г. все ждали глобальных перемен. Однако ожидаемого эффекта не произошло:

"Мы думали, возможно, что падение коммунизма в Берлине, в Москве и в остальном восточном блоке начнет необратимый тренд во всем мире, - цитирует Помпео РИА "Новости". – К сожалению, мы были неправы".

Выступая в пятницу, 8 ноября, в Берлине на конференции "Уроки 1989 года. Свобода и наше будущее", Помпео обвинил российские власти в нападении на соседние страны, "подавлении независимости Православной церкви Украины", агрессии против крымских татар, украинцев и прочих инакомыслящих.

Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com

Досталось от Помпео и Пекину. По словам госсекретаря, "китайская компартия использует тактику и методы подавления собственного народа, которые устрашающее знакомы для бывших восточных немцев".

Противостоять Москве и Пекину сейчас должны Вашингтон и Берлин, заявил американский госсекретарь:

"Наши демократии – США и Германии – обладают огромным политическим и экономическим капиталом и мощью, которые могут быть накоплены только свободными обществами. У нас есть обязанность защищать это, … и мы должны делать это вместе… Если мы не выступаем лидерами, то кто будет?" – воскликнул Помпео в Берлине.

Ранее побывавшие на праздновании 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией немцы позавидовали жителям полуострова. При этом политики ФРГ признают, что нынешняя Германия возникла благодаря русским.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей