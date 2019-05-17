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Удачно съездил: Помпео нащупал в Сочи точки соприкосновения с РФ

Майк Помпео. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В России бурной радости после переговоров с госсекретарем США не выразили

Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым прошла очень успешно. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, вернувшись из Сочи домой.

По словам американского дипломата, намеченная им повестка переговоров была выполнена. Он отметил, что между Вашингтоном и Москвой есть три области плодотворного взаимодействия: это нестабильная ситуация в Афганистане, угроза терроризма и ядерная программа КНДР. Сотрудничая, РФ и США могут сократить насилие в мире, указал Помпео в эфире Fox News Radio.

В России при этом отметили "деловой настрой" американской стороны, но "прорыва" в отношениях не заметили. В частности, тему санкций против РФ решили даже не затрагивать. Как сказал после встречи Лавров, вежливое общение не означает готовности Москвы идти на уступки по важным для нее вопросам.

Майк Помпео и Сергей Лавров. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Помпео посетил Россию 14 мая. Сначала прошли его переговоры с Лавровым, а после министров принял Путин.

Николай ВИКТОРОВ
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