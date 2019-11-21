В Варшаве опасаются, что Париж не выдержал давления Москвы

Реализация концепции Большой Европы "от Лиссабона до Владивостока" будет кошмаром для Польши. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

О давней идее выстроить общее европейское пространство от побережья Португалии до дальневосточных границ России некоторое время назад вспомнил президент Франции Эммануэль Макрон. Русофобы на Западе пришли в ужас. Среди особо возмущенных оказалась Варшава. Там тут же обвинили Макрона в "пророссийскости".

"Они не знают, куда деться от злости. … Польша всегда знала, как давить на своих западных патронов. Она всегда умело представляла себя жертвой российской агрессии. Ее диалог с Западной Европой строился так – вы должны нам помогать, потому что вы виноваты, что во время Второй мировой войны вы нас продали, на нас напали, а вы нас не защитили", – пояснил Рар "Взгляду".

Теперь оказалось, что у Старой Европы иной взгляд на ситуацию. Ей надоело противостояние с Россией, она хочет строить многополярное будущее вместе с РФ. Но пока позицию Макрона разделяют не все, Варшава пытается повернуть ситуацию в свою сторону, предположил немецкий эксперт.

Ранее депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что Париж пал жертвой давления Москвы.