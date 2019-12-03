В Конгрессе проголосуют за состав G7

Россия не присоединится к клубу ведущих мировых государств. Так решили авторы резолюции, за которую члены Конгресса США выскажутся во вторник, 3 декабря.

"За" – потому что документ наверняка поддержат и демократы, и республиканцы, пишет The Hill.

По информации издания, законодателями движут разные идеи. Одни противятся любым предложениям президента Дональда Трампа в принципе, другие настаивают на изоляции России на всех уровнях.

"Пока Россия не начнет соблюдать территориальную целостность своих соседей и не будет придерживаться стандартов демократического общества, она не может быть приглашена на саммиты G7", – заявил конгрессмен Альбио Сирес.

Ранее на саммите "семерки" – 2019 во Франции президент Эммануэль Макрон предложил лидерам ФРГ, Великобритании, Италии, Канады, Японии и США вернуть в свой "клуб" Россию как государство, без которого все равно не решается ни один важный международный вопрос. Дональд Трамп как хозяин G7 в 2020 г. идею поддержал и заявил, что направит приглашение в Москву. В Вашингтоне нашлись недовольные.

Представленная в Конгресс резолюция не просто запрещает Трампу приглашать президента РФ Владимира Путина в свою резиденцию, но и в целом указывает всем странам "большой семерки", с кем сотрудничать и сидеть за одним столом.