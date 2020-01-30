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Зачинщика мировой войны нашли в США

Зачинщика мировой войны нашли в США
Фото: pixabay.com
Непрофессионализм команды Трампа едва не привел к кровопролитию

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон подталкивал Вашингтон к войне. Об этом сообщил лидер американского государства.

По его словам, Болтон буквально умолял назначить его на эту должность. "И я дал ему эту работу, несмотря на то что многие говорили "Не делайте этого, сэр!" – покаялся глава Белого дома в Twitter.

Однако советник допутил много ошибок, которые свидетельствовали о его непрофессионализме. "Если бы я его послушал, у нас уже была бы шестая мировая война", – пооткровенничал Трамп. В итоге он отправил Болтона в отставку, а тот тут же написал "противную и лживую книгу", в которой изложил секретные сведения, влияющие на нацбезопасность США.

Ранее выдержки из чернового варианта мемуаров советника американского президента попали в СМИ. В них, в частности, рассказывается о том, почему Трамп заморозил военную помощь Украине.

Николай ВИКТОРОВ

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