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Грузия лишится саммита из-за России

Грузия лишится саммита из-за России
Фото: EPA
Мероприятие перенесут, чтобы в нем принял участие Сергей Лавров

Тбилиси не сможет провести заседание комитета министров Совета Европы, поскольку среди участников заявлен глава МИД РФ Сергей Лавров, который считается нарушителем грузинских законов. Об этом сообщили источники в правительстве Грузии.

Лавров периодически бывает в Абхазии и Южной Осетии. В РФ эти территории признаны суверенными. А в Грузии настаивают, что на эти земли распространяется ее власть, соответственно, ни один официальный представитель иностранного государства не может бывать в Абхазии и Южной Осетии без ее разрешения.

Этот порядок мешает Тбилиси проводить у себя многие международные мероприятия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пыталась изменить ситуацию и даже сообщила о возможности внести изменения в законодательство, чтобы республика имела возможность полноценно участвовать в международной жизни. Но вмешались местные радикалы. Они пригрозили устроить беспорядки, как летом 2019 г., если в Грузию приедет Лавров.

Рисковать последними связями с российской стороной грузинские власти не стали. По словам источников "Коммерсанта", Тбилиси планирует просить руководство Совета Европы перенести министерский саммит, намеченный на май 2020 г., во французский Страсбург. Иначе очередной туристический сезон тоже будет сорван

Фоторепортаж
Грузия испугалась новой войны с Россией
Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Серый
Ответить
дбл, блд, а ничего, что у Лаврова дипломатический иммунитет...
Гость
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Идиоты радикалы !!
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