Поколение ксенофобов: Москва предупредила Запад об опасности
Стремление ряда современных политических лидеров переписать историю, преподавать детям искаженные факты и героизировать преступников привело к тому, что в Европе и Америке выросло поколение, не знающее правду о Второй мировой войне и не понимающее опасности националистических настроений. На это указал замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Он представил в пятницу, 7 февраля, в Москве доклад российского внешнеполитического ведомства о ситуации с правами человека в ряде стран. Особую обеспокоенность дипломатов вызвали усилия по разрушению исторической памяти в ЕС, США, Канаде, Украине. Иначе как "кощунственными" такие действия назвать нельзя, подчеркнул Лукьянцев.
"Сохранение исторической памяти является одним из наиболее эффективных способов не допустить возрождения чудовищной идеологии нацизма или проявления подобных расистских идей", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
Там же, где власти потворствуют проявлениям нетерпимости в различной форме, увеличивается число столкновений на расистской почве, растет ксенофобия. В итоге возникают конфликты, способные из локальных превратиться в глобальные.
"В этом мы видим прямую угрозу основополагающим ценностям демократии и прав человека, опасный вызов международной и региональной стабильности", – предупредили в МИД РФ.
Ранее Варшава обвинила Москву в развязывании Второй мировой войны, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это украинские войска освободили Польшу от фашистов.
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