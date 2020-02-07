Попытки фальсифицировать историю приводят к возрождению нацизма

Стремление ряда современных политических лидеров переписать историю, преподавать детям искаженные факты и героизировать преступников привело к тому, что в Европе и Америке выросло поколение, не знающее правду о Второй мировой войне и не понимающее опасности националистических настроений. На это указал замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Он представил в пятницу, 7 февраля, в Москве доклад российского внешнеполитического ведомства о ситуации с правами человека в ряде стран. Особую обеспокоенность дипломатов вызвали усилия по разрушению исторической памяти в ЕС, США, Канаде, Украине. Иначе как "кощунственными" такие действия назвать нельзя, подчеркнул Лукьянцев.

"Сохранение исторической памяти является одним из наиболее эффективных способов не допустить возрождения чудовищной идеологии нацизма или проявления подобных расистских идей", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Там же, где власти потворствуют проявлениям нетерпимости в различной форме, увеличивается число столкновений на расистской почве, растет ксенофобия. В итоге возникают конфликты, способные из локальных превратиться в глобальные.

"В этом мы видим прямую угрозу основополагающим ценностям демократии и прав человека, опасный вызов международной и региональной стабильности", – предупредили в МИД РФ.

Ранее Варшава обвинила Москву в развязывании Второй мировой войны, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это украинские войска освободили Польшу от фашистов.