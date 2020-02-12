Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россия начнет развал Европы с Балкан

Россия начнет развал Европы с Балкан
Фото: Mandoga Media/www.globallookpress.com
Внутренние проблемы в ЕС объяснили происками Москвы

Интеграция Западных Балкан с Евросоюзом затруднена из-за вмешательства России. Об этом заявил спецпредставитель Вашингтона по балканскому региону Мэтью Палмер. По его мнению, Москва делает все, чтобы вызвать хаос и раскол на этой территории.

"Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан", – цитирует Палмера "Голос Америки".

Страны Западных Балкан, к которым относятся Албания и части распавшейся Югославии – Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина и не всеми признанная суверенной Республика Косово, – стремятся войти в состав ЕС. Ближе всего к этому сейчас Сербия и Черногория. Македония, согласившись продавить к названию определение "Северная", также получила шанс стать членом ЕС и НАТО. Однако даже для них не определена конкретная дата, когда может произойти их историческое вливание в Евросоюз. Экономическая ситуация в ЕС сейчас такова, что лишний балласт ей не потянуть, а западнобалканский регион и так на 70% дотационный со стороны ЕС.

Однако на Западе предпочитают сваливать вину на привычного врага. И вот уже американский представитель, направленный в августе 2019 г. на Западные Балканы, чтобы "способствовать интеграции региона с ЕС", заявляет о "злонамеренной деятельности российского государства". 

Ранее ожидалось, что Брюссель будет формировать расширение ЕС за счет Балкан после того, как объединение покинет Великобритания. Brexit уже случился. Других перемен в обозримой перспективе в ЕС не видно.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А со скипидаром под хвост орде - в самую точку))))))))))))))))))))
Гость
Ответить
Гость
<цензура> как не любит правды ордынская братва, <цензура> как не любит...
зато скипидарную правду под хвостом очень уважают шароварники вышваные
Гость
Ответить
<цензура> как не любит правды ордынская братва, <цензура> как не любит...
Гость
Ответить
Гость
а не захлебнётесь?
Судя по большим пузырям от тонущего бандерложьего племени - только швыдче гребём
Гость
Ответить
Гость
Золотая Орда наполнила Европу шпионами и пропагандистами...
Так что все верно!
Праильно, только плюнуть-дунуть и вся эта херабота развалится как Хохлостан
Гость
Ответить
Золотая Орда наполнила Европу шпионами и пропагандистами...
Так что все верно!
Гость
Ответить
Как это удобно во всем обвинять Россию. А то, что ночью темно, а зимой холодно это тоже русские хакеры сделали?
Гость
Ответить
а не захлебнётесь?
М
Ответить
у нас длинные руки,развалим,возьмем в рабство и на опыты
Гость
Ответить
Амер приехал интегрировать регион в евросоюз. Аплодисменты европейским импотентам.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей