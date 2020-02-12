Внутренние проблемы в ЕС объяснили происками Москвы

Интеграция Западных Балкан с Евросоюзом затруднена из-за вмешательства России. Об этом заявил спецпредставитель Вашингтона по балканскому региону Мэтью Палмер. По его мнению, Москва делает все, чтобы вызвать хаос и раскол на этой территории.

"Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан", – цитирует Палмера "Голос Америки".

Страны Западных Балкан, к которым относятся Албания и части распавшейся Югославии – Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина и не всеми признанная суверенной Республика Косово, – стремятся войти в состав ЕС. Ближе всего к этому сейчас Сербия и Черногория. Македония, согласившись продавить к названию определение "Северная", также получила шанс стать членом ЕС и НАТО. Однако даже для них не определена конкретная дата, когда может произойти их историческое вливание в Евросоюз. Экономическая ситуация в ЕС сейчас такова, что лишний балласт ей не потянуть, а западнобалканский регион и так на 70% дотационный со стороны ЕС.

Однако на Западе предпочитают сваливать вину на привычного врага. И вот уже американский представитель, направленный в августе 2019 г. на Западные Балканы, чтобы "способствовать интеграции региона с ЕС", заявляет о "злонамеренной деятельности российского государства".

Ранее ожидалось, что Брюссель будет формировать расширение ЕС за счет Балкан после того, как объединение покинет Великобритания. Brexit уже случился. Других перемен в обозримой перспективе в ЕС не видно.