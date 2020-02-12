Россия начнет развал Европы с Балкан
Интеграция Западных Балкан с Евросоюзом затруднена из-за вмешательства России. Об этом заявил спецпредставитель Вашингтона по балканскому региону Мэтью Палмер. По его мнению, Москва делает все, чтобы вызвать хаос и раскол на этой территории.
"Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан", – цитирует Палмера "Голос Америки".
Страны Западных Балкан, к которым относятся Албания и части распавшейся Югославии – Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина и не всеми признанная суверенной Республика Косово, – стремятся войти в состав ЕС. Ближе всего к этому сейчас Сербия и Черногория. Македония, согласившись продавить к названию определение "Северная", также получила шанс стать членом ЕС и НАТО. Однако даже для них не определена конкретная дата, когда может произойти их историческое вливание в Евросоюз. Экономическая ситуация в ЕС сейчас такова, что лишний балласт ей не потянуть, а западнобалканский регион и так на 70% дотационный со стороны ЕС.
Однако на Западе предпочитают сваливать вину на привычного врага. И вот уже американский представитель, направленный в августе 2019 г. на Западные Балканы, чтобы "способствовать интеграции региона с ЕС", заявляет о "злонамеренной деятельности российского государства".
Ранее ожидалось, что Брюссель будет формировать расширение ЕС за счет Балкан после того, как объединение покинет Великобритания. Brexit уже случился. Других перемен в обозримой перспективе в ЕС не видно.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Новости Украины
- Такую экономику развалили: в Киеве признали гибель целой отрасли
- Назло Лаврову: Киев поставил крест на дипломатических отношениях с Москвой
- Зеленский предупредил о распаде России после захвата Украины
- Зеленский предсказал Донбассу заморозку конфликта на долгие годы
Фоторепортаж
Здоровье
- Без виагры: спасти потенцию помогут три продукта
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик