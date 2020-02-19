Метания между Россией и Западом ведут Белоруссию по пути Ливии

Судьба президента Белоруссии Александра Лукашенко может окончиться столь же трагично, как и у ливийского лидера Муаммара Каддафи: если он попытается отказаться от отношений с Россией в пользу Запада, его растерзает собственный народ. Об этом предупредил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

"Дрейф на Запад обернется экономической катастрофой для белорусов. Запад не будет финансировать белорусскую экономику, как это делает Россия", – цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

Политолог отметил, что в последнее время в речах Лукашенко часто звучит тема войны. Пытаясь добиться преференций от РФ, Батька запугивает и белорусов, и россиян. Этим уже воспользовались на Западе. В частности, Минск впервые за долгие годы посетил высокопоставленный представитель США госсекретарь Майкл Помпео, который привез массу соблазнительных предложений Лукашенко. А из Киева тут же посыпались предостережения "доброжелателей", что Москва может пойти войной на Минск, если он начнет самостоятельную политику, и спасение дескать только в евроинтеграции.

Подобные высказывания объясняются тем, что Украина стремится максимально отдалить Белоруссию от России, сказал в эфире НСН член совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее рассуждения о вооруженном конфликте РФ с Белоруссией уже назвали "трепотней".