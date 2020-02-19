Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Лукашенко сравнили с диктатором Каддафи

Лукашенко сравнили с диктатором Каддафи
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/
Метания между Россией и Западом ведут Белоруссию по пути Ливии

Судьба президента Белоруссии Александра Лукашенко может окончиться столь же трагично, как и у ливийского лидера Муаммара Каддафи: если он попытается отказаться от отношений с Россией в пользу Запада, его растерзает собственный народ. Об этом предупредил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

"Дрейф на Запад обернется экономической катастрофой для белорусов. Запад не будет финансировать белорусскую экономику, как это делает Россия", – цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

Политолог отметил, что в последнее время в речах Лукашенко часто звучит тема войны. Пытаясь добиться преференций от РФ, Батька запугивает и белорусов, и россиян. Этим уже воспользовались на Западе. В частности, Минск впервые за долгие годы посетил высокопоставленный представитель США госсекретарь Майкл Помпео, который привез массу соблазнительных предложений Лукашенко. А из Киева тут же посыпались предостережения "доброжелателей", что Москва может пойти войной на Минск, если он начнет самостоятельную политику, и спасение дескать только в евроинтеграции.

Подобные высказывания объясняются тем, что Украина стремится максимально отдалить Белоруссию от России, сказал в эфире НСН член совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее рассуждения о вооруженном конфликте РФ с Белоруссией уже назвали "трепотней". 

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей