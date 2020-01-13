Блюдо можно приготовить всего из 5 продуктов

Для празднования старого Нового года многие хозяйки ищут рецепты простых и вкусных блюд. Этот салат быстро готовится всего из пяти доступных ингредиентов, при этом обладает интересным кисло-сладким вкусом.

"Утро" делится рецептом легкого салата со свеклой и брынзой.

Ингредиенты: свежая свекла – 2 шт., свежий огурец – 1 шт., фиолетовый базилик, кинза, свежий зеленый салат – 50 г, брынза – 200 г, растительное масло, уксус, горчица, соль и перец.

Способ приготовления:

Свеклу завернуть в фольгу и выпекать в духовке в течение 25 минут при 180°C. Затем остудить, почистить и нарезать средними кубиками. Огурец разрезать пополам, удалить семена и нарезать такими же кубиками. Так же порезать брынзу. Если она слишком соленая, то предварительно можно отмочить в воде.

Далее порвать на небольшие кусочки зелень и салат. Рецепт заправки для этого салата очень прост: необходимо смешать две столовые ложки растительного масла, лучше всего оливкового, половину чайной ложки уксуса, чайную ложку горчицы, соль и молотый перец.

На тарелку выложить смесь из трав и салата, а сверху – огурец, свеклу и брынзу. Важно не перемешивать, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Вилка.Ложка.Палочки". Готовое блюдо сверху полить заправкой.

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