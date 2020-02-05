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Заменит винегрет: легкий рецепт американского салата

Заменит винегрет: легкий рецепт американского салата
Фото: pixabay.com
Изюминка этого блюда - запеченная свекла

С приготовлением американского салата справится самый неопытный кулинар. Чтобы сделать вкусную закуску, нужно лишь тщательно приготовить пикантную укропно-чесночную заправку. Тогда привычный вкус картошки и свеклы заиграет новыми красками. "Утро" представляет пошаговый рецепт вкусного салата. 

Ингредиенты:

3 небольшие свеклы

полстакана сметаны

1 ст. л. майонеза

1 ч. л. неострой горчицы

2 зубчика чеснока

свежий укроп, соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Пошаговое приготовление салата:

Свеклу вымыть, обсушить, завернуть в фольгу. Запечь в духовке в течение часа при температуре 200 градусов. Вынуть из духовки, дать корнеплодам остыть прямо в фольге. Затем очистить свеклу и нарезать ее для салата небольшими кубиками.

Картофель отварить в мундире в подсоленной воде. Когда он сварится, очистить от кожуры и нарезать кубиками. Сделать заправку для салата: смешать сметану, майонез, горчицу, раздавленный чеснок, укроп, соль и перец.

Соединить свеклу, картофель и заправку. Салат хорошо перемешать и поставить в холодильник минимум на 20 минут. Перед подачей закуску можно украсить веточками свежего укропа, пишет автор блога "Вилка. Ложка, Палочки" на "Яндекс Дзен".

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата из свеклы и моркови под названием "Поцелуй любовницы" и предложило вкусную замену "Селедки под шубой".

Фоторепортаж
Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Валентина МАЙОРОВА

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