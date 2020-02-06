Готовится блюдо очень просто

Салат с красноречивым названием "Пальчики оближешь" из грудки индейки без надоевшего майонеза понравится всем. Изюминку ему придают необычный соус и оригинальная подача.

Ингредиенты: грудка индейки – 200 г, твердый сыр – 100 г, помидоры – 2 шт., ржаной хлеб 2 – 3 кусочка, сушеный чеснок, соль, перец и зелень – по вкусу.

Для соуса по рецепту понадобится: сметана – 3 ст. л., горчица – 1/3 ч. л., соевый соус – 1 чайная ложка.

Пошаговый рецепт приготовления салата

Индейку для салата нарезать небольшими кубиками, добавить соль, перец и приправы по вкусу. Обжарить мясо на сковородке до готовности без масла. Можно запечь индейку в духовке.

Сыр и помидоры порезать кубиками. Хлеб для салата нарезать кубиками, слегка посолить, добавить сушеный чеснок. Сбрызнуть оливковым маслом и подсушить на сковороде.

Приготовить заправку для салата: смешать сметану, горчицу и соевый соус до однородной массы. Соединить обжаренное мясо, сыр и помидоры, добавить заправку и зелень по вкусу. Перед подачей на стол посыпать приготовленными ржаными сухариками.

Такой салат можно сделать и с курицей, но с индейкой он получится вкуснее, считает автор блога "Алина Калинина Простые рецепты" на "Яндекс Дзен".

Ранее "Утро" поделилось рецептами сытного салата из кальмаров и кукурузы, а также легкого салата "Поцелуй любовницы".