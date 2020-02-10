Сюрприз для возлюбленной запомнится на всю жизнь и обойдется дешевле похода в ресторан

День святого Валентина до такой степени прижился в России, что вторые половинки 14 февраля уже не будут сыты одними валентинками. Влюбленные дарят друг другу роскошные подарки и готовят романтические сюрпризы, в том числе ужины.

Через желудок, как известно, лежит путь к сердцу мужчины. А вот завоевать женщину можно только поступком. Чтобы приятно удивить прекрасную даму в этот праздник, достаточно самостоятельно накрыть стол.

Поставить на него можно бутылочку любимого напитка, оливки или маслины и простые закуски а-ля деликатесы: сервелат, сыр с плесенью, бутерброды с красной рыбой или икрой. Хорошим дополнением станет простой и вкусный салат. К примеру, блюдо с кальмарами или "Виктория".

Однако изюминкой романтического ужина будут приготовленные своими руками "рафаэллки". Речь идет не о конфетах, а о закуске из яиц (3 шт.), твердого или плавленного сыра (100 г) и крабовых палочек (200 г). Все ингредиенты необходимо натереть и перемешать, оставив половину крабовых палочек и добавив измельченный зубчик чеснока.

Также для "Рафаэлло" без сахара понадобится майонез. Им необходимо заправить получившуюся массу. Затем следует скатать из нее шарики и обвалять в остатках крабовых палочек и в зелени. Также можно внутрь каждой рафаэллки положить сюрприз в виде маслины.