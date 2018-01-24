Джигарханяна обобрали мошенники
Армен Джигарханян снова судится. На этот раз он стал жертвой мошенников. Дело артиста рассматривают в Дорогомиловском районном суде Москвы.
Актер требует вернуть ему деньги по договору купли-продажи от компании "Сфера". Свою долю в квартире, в которой Армен Борисович прожил больше 30 лет, он продал в августе 2017 года. Ему помогала в этом бывшая супруга Цымбалюк-Романовская, которая как раз и наткнулась на эту организацию, пишет "МК".
По документам компания занимается строительными изысканиями, ремонтом и бизнес-консультациями, однако по указанному адресу никто не находится. Таким образом актера обманули мошенники.
Купив долю у Джигарханяна, они перевели ему лишь часть денег, но уже через несколько дней сумма со счетов пропала. При этом актер утверждает, что их сняла Виталина, а сам Армен Борисович остался ни с чем.
Заседание пройдет 12 февраля. Источник сообщил, что, возможно, будет возбуждено уголовное дело по факту махинации с квартирой и деньгами.
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