Наследница известного актера готовится к новой роли

Несмотря на проблемы личного свойства, жизнь Карины Мишулиной, дочери любимого миллионами актера, продолжается. Или, как заметила сама актриса, только начинается.

Судя по ее странице в Instagram, после увольнения из Театра сатиры она недолго оставалась безработной.

"23 февраля у меня ввод в спектакль, очень волнуюсь. Роль большая, интересная, партнеры прекрасные! Надеюсь не разочарую зрителя и смогу создать интересный образ. В общем, учу текст, готовлюсь к премьере!" – сообщила она в микроблоге.

Учитывая, что 23 февраля уже завтра, у Карины Мишулиной в буквальном смысле остались считанные часы на подготовку к постановке.

Речь о спектакле "Роковая женщина" с сюжетом на вечную тему – о любовном треугольнике. Ее партнерами станут Олег Штефанко и Константин Соловьев.

"До наследницы известной фамилии в спектакле были задействованы Олеся Железняк, Ольга Медынич и Елена Бирюкова", – отметил StarHit.

Интернет-пользователи стали наперебой желать актрисе хорошей премьеры. Впрочем, все обсуждения в итоге свелись к "внебрачной теме".

"С первого дня было понятно, что история нечистая и гнусная", "Удачи и прекратите эту историю, дайте покой своему папе, если вы так кричите, что его любите, ведь ему там очень плохо от всех этих склок", "И еще, пойми самое главное – народ не за тебя, вся страна на стороне Тимура", – один за другим начали появляться комментарии.

Судя по всему, шлейф этой истории будет тянуться за актрисой еще очень долго.