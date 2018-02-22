Дочь Спартака Мишулина снова вышла на работу
Несмотря на проблемы личного свойства, жизнь Карины Мишулиной, дочери любимого миллионами актера, продолжается. Или, как заметила сама актриса, только начинается.
Судя по ее странице в Instagram, после увольнения из Театра сатиры она недолго оставалась безработной.
"23 февраля у меня ввод в спектакль, очень волнуюсь. Роль большая, интересная, партнеры прекрасные! Надеюсь не разочарую зрителя и смогу создать интересный образ. В общем, учу текст, готовлюсь к премьере!" – сообщила она в микроблоге.
. Несмотря ни на что жизнь продолжается! А может быть только начинается! И надо двигаться вперед и верить в лучшее! 23 февраля у меня ввод в 🎭 спектакль , очень волнуюсь . Роль большая, интересная, партнеры прекрасные! Вообщем подарок для актера! Надеюсь не разочарую зрителя и смогу создать интересный образ. В общем учу текст,готовлюсь к премьере!📍23спектакль Сумка @gepherrini Designer @maria.ovsyannikova #спектакль #каринамишулина #яактриса #актрисатеатраикино #23февраля #сНаступающимМужчины #деньзащитника
Учитывая, что 23 февраля уже завтра, у Карины Мишулиной в буквальном смысле остались считанные часы на подготовку к постановке.
Речь о спектакле "Роковая женщина" с сюжетом на вечную тему – о любовном треугольнике. Ее партнерами станут Олег Штефанко и Константин Соловьев.
"До наследницы известной фамилии в спектакле были задействованы Олеся Железняк, Ольга Медынич и Елена Бирюкова", – отметил StarHit.
Интернет-пользователи стали наперебой желать актрисе хорошей премьеры. Впрочем, все обсуждения в итоге свелись к "внебрачной теме".
"С первого дня было понятно, что история нечистая и гнусная", "Удачи и прекратите эту историю, дайте покой своему папе, если вы так кричите, что его любите, ведь ему там очень плохо от всех этих склок", "И еще, пойми самое главное – народ не за тебя, вся страна на стороне Тимура", – один за другим начали появляться комментарии.
Судя по всему, шлейф этой истории будет тянуться за актрисой еще очень долго.
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