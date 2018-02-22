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Дочь Спартака Мишулина снова вышла на работу

Карина Мишулина. Кадр youtube.com
Наследница известного актера готовится к новой роли

Несмотря на проблемы личного свойства, жизнь Карины Мишулиной, дочери любимого миллионами актера, продолжается. Или, как заметила сама актриса, только начинается.

Судя по ее странице в Instagram, после увольнения из Театра сатиры она недолго оставалась безработной.

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"23 февраля у меня ввод в спектакль, очень волнуюсь. Роль большая, интересная, партнеры прекрасные! Надеюсь не разочарую зрителя и смогу создать интересный образ. В общем, учу текст, готовлюсь к премьере!" – сообщила она в микроблоге.

. Несмотря ни на что жизнь продолжается! А может быть только начинается! И надо двигаться вперед и верить в лучшее! 23 февраля у меня ввод в 🎭 спектакль , очень волнуюсь . Роль большая, интересная, партнеры прекрасные! Вообщем подарок для актера! Надеюсь не разочарую зрителя и смогу создать интересный образ. В общем учу текст,готовлюсь к премьере!📍23спектакль Сумка @gepherrini Designer @maria.ovsyannikova #спектакль #каринамишулина #яактриса #актрисатеатраикино #23февраля #сНаступающимМужчины #деньзащитника

Публикация от Карина Мишулина (@karinamishulina)

Учитывая, что 23 февраля уже завтра, у Карины Мишулиной в буквальном смысле остались считанные часы на подготовку к постановке.

Речь о спектакле "Роковая женщина" с сюжетом на вечную тему – о любовном треугольнике. Ее партнерами станут Олег Штефанко и Константин Соловьев.

"До наследницы известной фамилии в спектакле были задействованы Олеся Железняк, Ольга Медынич и Елена Бирюкова", – отметил StarHit. 

Интернет-пользователи стали наперебой желать актрисе хорошей премьеры. Впрочем, все обсуждения в итоге свелись к "внебрачной теме".

"С первого дня было понятно, что история нечистая и гнусная", "Удачи и прекратите эту историю, дайте покой своему папе, если вы так кричите, что его любите, ведь ему там очень плохо от всех этих склок", "И еще, пойми самое главное – народ не за тебя, вся страна на стороне Тимура", – один за другим начали появляться комментарии.

Судя по всему, шлейф этой истории будет тянуться за актрисой еще очень долго. 

Денис ЗВЯГИН
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