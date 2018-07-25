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Шнуров обругал холостую жизнь

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Артист научил мужчин правильно разводиться

Лидер группы "Ленинград" опубликовал в соцсети провокационное стихотворение. В нем Сергей призвал всех разводиться, описал преимущества жизни без семьи. И рассказал, где ищет для себя новую женщину. 

По словам Шнурова, после расставания с женой он опять "скачет, как Витязь, и стреляет холостыми". И, кинув клич "Люди, чаще разводитесь!", певец заверил, что право на это "не отымет никакой закон дурацкий".

А потом артист посоветовал "оставлять бабам цацки, деньги". После чего заявил, что "не последняя ж герла умерла, так умерла".

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Эти строчки, а также те, в которых Сергей употребил нецензурные слова, он поместил под своим фото в петербургском музее "Эрмитаж".

Поклонники по-разному отреагировали на слова кумира. Одни согласились с ним и даже решили последовать его совету ("Все правильно ты делаешь, Серега, я тоже разведусь"). А другим не понравилась позиция артиста. "Развод мостов лучше развода людей", "Ой, некрасиво так... злой стишок, зря", – отметили такие.

Между тем вчера лидера группы "Ленинград" увидели на нескольких фото с моделью Ксенией Никифоровой. Девушка сама опубликовала их в соцсети.

На одном она сидит на руках у артиста, на другом они делают селфи, а на третьем голая красотка лежит на кровати, а рядом с нею кошка, которая очень похожа на питомца Сергея. 

А ведь еще на днях ходили слухи, что музыкант встречается с подругой жены. И эти отношения певца вполне устраивают. Хотя его новая избранница Ника Белоцерковская на три года старше.

В конце мая Шнуров сказал, что разводится с женой. Потом он опубликовал в соцсети несколько стихотворений о своих переживаниях.

В одном из них он поделился болью и заявил, что "ранен, может, и убит". В другом раскрыл обман женщины, а в третьем пожаловался на невозможность "завязать узлом свой шнур".

Супруга певца Матильда тоже говорила о расставании. Знакомые Сергея при этом назвали  причиной развода измену жены. 

Полина ДОРОЖКИНА
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