Что ждет Степаненко после развода

Муж сделал из артистки настоящую звезду

Расставание звездных супругов закономерно, ведь в последние годы их отношения сильно изменились. Об этом заявил писатель-сатирик Георгий Териков, автор многих миниатюр, с которыми выступал Евгений Ваганович, они знакомы больше 50 лет.

"Их развод был неизбежен... Я замечал, что между Женей и Леной появился холодок. Они уже жили в разных квартирах", – рассказал сайту "Комсомольская правда" приятель юмориста.

Отвечая на вопрос о причинах, Териков начал издалека. Он рассказал, что и Елену Григорьевну знает давно.

"Она была скромной девочкой из Москонцерта. А когда Женя на ней женился, то постепенно начал лепить из нее звезду, сделал из нее актрису", – добавил Териков.

По его словам, сначала Петросян давал Степаненко маленькие роли, а потом с его помощью она стала солисткой. "И вот тогда (лет 15 назад) я стал замечать, что они стали не очень нужны друг другу", – отметил писатель.

Териков недавно встречался с артисткой. На "Юморине" в Сочи она была абсолютно спокойной. "Никакой трагедии нет. Детей у них нет, Лена уже давно самодостаточный артист, с голоду не умрет", – выразил мнение писатель.

Он уверен, что не стоит переживать за этих артистов. У них есть работа -"у каждого свои отдельные сольные вечера". И хотя Петросян "в профессиональном плане покрепче стоит на ногах", Териков думает, что Степаненко "тоже не пропадет".

Накануне стало известно, что Хамовнический районный суд Москвы наложил арест на недвижимое имущество юмористов, которое они собираются делить при разводе. Супруги могут пользоваться им, но не имеют права его продавать, пояснил агентству "Москва" адвокат Евгения Вагановича Сергей Жорин.

Ранее поступила информация, что Елена Степаненко собирается пожертвовать средства, которые отсудит у мужа Евгения Петросяна благотворительным организациям и церкви. Об этом заявила некая давняя знакомая семьи юмористов, напоминает URA.RU.

В понедельник, 13 августа, состоится второе слушание дела о разводе известных артистов. Первое слушание в Хамовническом суде проходило 6 августа.

