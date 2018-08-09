Артистка может лишиться возможности получить не только требуемые 80%, но и даже половину имущества

Прежде чем Елена Григорьевна может рассчитывать на что-то большее, ей придется доказать в суде, что она все время жила с Евгением Вагановичем. Об этом заявила участвовавшая в бракоразводных процессах адвокат Екатерина Мурзакова.

Адвокаты супругов на следующем слушании дела о разводе будут говорить о совместном проживании своих подзащитных, выразила уверенность юрист. И если в суде докажут, что Степаненко и Петросян... с какого-то момента не ведут совместное хозяйство, то все имущество, которое было приобретено после этой даты, могут признать личным, сообщила Мурзакова РИА "Новости". По ее словам, такая практика существует в московских судах.

До этого несколько СМИ сообщили, что супруги давно – 15 лет – не живут вместе. Об этом рассказывали некоторые приятели звездной пары.

Развод Петросяна и Степаненко, которые женаты более 30 лет, продолжают обсуждать и в средствах массовой информации, и в соцсетях. Не раз говорилось о том, что при разделе имущества известная артистка хочет получить 80% всего, что они нажили в браке, а также претендует на авторские права совместных творческих проектов.

О расставании супругов стало известно в пятницу, 3 августа. Первый иск на раздел имущества подала Елена Григорьевна, а потом Евгений Ваганович подал встречный.

Первое заседание суда прошло в первый день этой недели. Следующее слушание дела пройдет в понедельник, 13 августа.